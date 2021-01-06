Арестованное Рождество — СБУ показала секретные фото и материалы дела диссидентов 1972 года, фото — СБУ

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Уникальные исторические фото и документы обнародовала Служба безопасности Украины. Речь идет об одной из репрессивных историй начала 1972 года.

В тайных сообщениях руководству КГБ ее назвали операцией «Блок». Она стала реакцией власти на праздничный вертеп в одной из львовских квартир.

Инициатором вертепа во Львове стала участница правозащитного движения врач Елена Антонив, бывшая жена Вячеслава Чорновила. Репетиции проходили в ее доме — небольшом доме на ул. Спокойной, 13. Фото и материалы этого дела собраны Государственным архивом СБУ.

Всего в вертепе приняли участие около 45 человек, среди них и Василий Стус, который в канун Нового года приехал во Львов из Моршина, где тогда лечился. Встретив колядников на ул. Энгельса, Стус присоединился к вертепу. Так он отметил свои впечатления от коляды: «Вы сумели сохраниться. В этом ваша сила».

В тот вечер вместе с колядниками собрались Василий Стус, Елена Антонив, Ирина Калинец, Мария и Анна Садовские и другие украинские художники. Они ходили поздравлять друзей, среди которых было немало выдающихся украинцев.

А уже 13 января 1972 года КГБ отчиталось секретарю ЦК Компартии Украины Шелеста об официальном начале операции «Блок».

Через несколько дней на Рождество поэт Стус приезжал в гости к Калинцам, подарив им сборник стихов «Зимние деревья». Калинцы подарили ему вышиванку, однако вряд ли он успел ее одеть, так как сразу после возвращения в Киев был арестован.

Собранные деньги за коляду участники вертепов планировали направить на помощь тогдашним политзаключенным и их родным. Вскоре эти средства (250 рублей) понадобились для оплаты работы адвокатов на судебных процессах.

Начались обыски и задержания в Киеве и Львове. Среди арестованных по делу были Стус, Вячеслав Чорновил, Евгений Сверстюк, Иван Светличный. Во Львове и Киеве были арестованы 19 человек — участников рождественской коляды. Их запугивали расстрелом, пытками, психбольницей. Некоторых обвиняли даже в шпионаже.

Репрессии продолжались и позже. В начале 1974 года на имя нового секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого пришел секретный донос о подготовке «отдельными националистически настроенными лицами новогодних колядок».

Советская власть применила прослушивание телефонных разговоров, слежку, усиленные отряды милиции и «дружинников» в местах появления колядников. Однако несмотря на это многие люди все равно сохраняли верность традициям.