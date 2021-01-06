Арештоване Різдво — СБУ показала секретні фото і матеріали справи дисидентів 1972 року, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n148692-areshtovane-rizdvo-sbu-pokazala-sekretni-foto-i-materialy-spravy-dysydentiv-1972-roku.html

Ракурс

Унікальні історичні фото та документи оприлюднила Служба безпеки України. Йдеться про одну із репресивних історій початку 1972 року.

У таємних повідомленнях керівництву КДБ її назвали операцією «Блок». Вона стала реакцією влади на святковий вертеп в одній з львівських квартир.

Ініціатором вертепу у Львові стала учасниця правозахисного руху лікар Олена Антонів, колишня дружина В’ячеслава Чорновола. Репетиції відбувались у її помешканні — невеликому будинку на вул. Спокійній, 13. Фото та матеріали цієї справи зібрані Державним архівом СБУ.

Загалом у вертепі взяло участь близько 45 осіб, з-поміж них і Василь Стус, який у переддень Нового року приїхав до Львова з Моршина, де тоді лікувався. Перестрівши колядників на вул. Енгельса, Стус долучився до вертепу. Так він зазначив свої враження від коляди: «Ви таки зуміли зберегтись. У цьому ваша сила».

У той вечір разом з колядниками зібралися Василь Стус, Олена Антонів, Ірина Калинець, Марія й Ганна Садовські та інші українські митці. Вони ходили вітати друзів, серед яких було чимало видатних українців.

А вже 13 січня 1972 року КДБ відзвітувало секретарю ЦК Компартії України Шелесту про офіційний початок операції «Блок».

Через кілька днів на Різдво поет Стус приїздив у гості до подружжя Калинців, подарувавши їм збірку поезій «Зимові дерева». Калинці подарували йому вишиванку, проте навряд чи він встиг її одягнути, оскільки одразу після повернення до Києва був заарештований.

Зібрані гроші за коляду учасники вертепів планували скерувати на допомогу тодішнім політв’язням та їхнім рідним, на випуск чорноволівського «Українського вісника». Вже незабаром ці кошти (250 рублів) знадобились для оплати роботи адвокатів на судових процесах.

Розпочались обшуки та затримання в Києві та Львові. Серед арештованих за справою були Стус, В’ячеслав Чорновіл, Євген Сверстюк, онука Івана Франка Зіновія, Іван Світличний. У Львові та Києві було заарештовано 19 осіб — учасників різдвяної коляди. Їх залякували розстрілом, тортурами, психлікарнями і завданням шкоди рідним. Декого звинувачували навіть у шпигунстві.

Репресії тривали і згодом. На початку 1974 року на ім’я нового секретаря ЦК Компартії України Володимира Щербицького прийшов секретний донос про підготовку «окремими націоналістично налаштованими особами новорічних колядок».

Радянська влада застосувала прослуховування телефонних розмов, стеження, посилені загони міліції та «дружинників» у місцях появи колядників. Однак попри це багато людей все одно зберігали вірність традиціям.