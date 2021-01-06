Загибель сина Корбана — поліція зробила заяву щодо ДТП

https://racurs.ua/ua/n148691-zagybel-syna-korbana-policiya-zrobyla-zayavu-schodo-dtp.html

Ракурс

Син політика Геннадія Корбана — Лев Корбан — загинув 5 січня разом з однокласницею. Про це спочатку повідомила низка ЗМІ Дніпра, оприлюднивши фото і відео з місця ДТП.

У середу, 6 січня, відділ комунікації поліції Дніпропетровської області оприлюднив офіційну заяву.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події. Вчора ввечері поліцейські виявили баггі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій регіону також підтвердили інформацію про нічну подію. Водночас рятувальники вирішили не коментувати повідомлення про те, що в ДТП загинув син бізнесмена та політика Корбана.

Також цю інформацію в своєму Facebook підтвердив радник голови МВС Зорян Шкіряк.

Геннадій Корбан… Найщиріші співчуття усій вашій родині… Сил і терпіння вам, друже, — написав Шкіряк.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня в соцмережах та місцевих сайтах Дніпра з’явилася інформація, що син Геннадія Корбана, Лев Корбан, загинув у ДТП. 16-річний школяр спочатку заїхав до однокласниці, після чого вони вирушили кататися. За попередньою інформацією, однокласники нібито хотіли заїхати на місток, але не впоралися з керуванням і вилетіли в річку. Попри невелику глибину, вони не змогли вибратися з транспортного засобу, оскільки були пристебнуті. Тіла школяра та його подруги знайшли на дні річки.