Світовий банк спрогнозував ріст економіки України та світу на 2021 рік

https://racurs.ua/ua/n148690-svitovyy-bank-sprognozuvav-rist-ekonomiky-ukrayiny-ta-svitu-na-2021-rik-infografika.html

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Поступове зростання світової економіки на 4% за умови широкого застосування вакцин від COVID-19 у всьому світі прогнозує Світовий банк на 2021 рік. Проте відновлення, ймовірно, буде млявим. Новий прогноз зростання світової економіки на 0,2% нижчий від попереднього.

Обсяг внутрішнього валового продукту (ВВП) в Україні може зрости на 3% у 2021 році — такі дані містяться у доповіді Світового банку «Глобальні економічні перспективи» за січень 2021 року.

Спад до 4,3% у 2020 році світової економіки став наслідком пандемії, яка завдала значної шкоди й відкинула мільйони людей за межу бідності. Водночас, на думку експертів, колапс економічної активності внаслідок пандемії коронавірусу був дещо менш серйозним, аніж прогнозувалося раніше, хоча й відновлення також було слабшим і все ще крихким. Тому попереду, можливо, тривалий період низьких показників економічної активності і доходів. В міжнародній установі попереджають, що показники можуть погіршитися в разі швидшого поширення COVID-19 або затримки із вакцинацією.

Обсяг виробництва в зоні євро, як очікується, зросте у 2021 році на 3,6% після скорочення на 7,4% у 2020 році. В Японії, де в торік спостерігався спад на 5,3%, цьогоріч прогнозується зростання економічної активності на 2,5%.

Сукупний ВВП країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, включаючи Китай, зросте в 2021 році на 5% після скорочення на 2,6% в 2020 році.