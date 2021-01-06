Всемирный банк озвучил прогноз роста экономики Украины и мира на 2021 год

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Постепенный рост мировой экономики на 4% при условии масштабного применения вакцин от COVID-19 во всем мире прогнозирует Всемирный банк на 2021 год. Однако восстановление, вероятно, будет вялым. Новый прогноз роста мировой экономики на 0,2% ниже предыдущего.

Объем внутреннего валового продукта (ВВП) в Украине может вырасти на 3% в 2021 году — такие данные содержаться в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» за январь 2021 года.

Спад до 4,3% в 2020 году мировой экономики стал следствием пандемии, которая нанесла значительный ущерб и отбросила миллионы людей за черту бедности. Однако, по мнению экспертов, коллапс экономической активности вследствие пандемии коронавируса был несколько менее серьезным, чем прогнозировалось ранее, хотя и восстановление также было слабым и все еще остается хрупким. Поэтому впереди, возможно, длительный период низких показателей экономической активности и доходов. В международном учреждении предупреждают, что показатели могут ухудшиться в случае быстрого распространения COVID-19 или задержки с вакцинацией.

Объем производства в зоне евро, как ожидается, вырастет в 2021 году на 3,6% после сокращения на 7,4% в 2020 году. В Японии, где в прошлом году наблюдался спад на 5,3%, в этом году прогнозируется рост экономической активности на 2,5%.

Совокупный ВВП стран с формирующимся рынком, и развивающихся стран, включая Китай, возрастет в 2021 году на 5% после сокращения на 2,6% в 2020 году.