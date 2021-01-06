Гибель сына Корбана — полиция сделала заявление о ДТП

https://racurs.ua/n148691-gibel-syna-korbana-policiya-sdelala-zayavlenie-o-dtp.html

Ракурс

Сын политика Геннадия Корбана — Лев Корбан — погиб 5 января вместе с одноклассницей. Об этом изначально сообщил ряд СМИ Днепра, обнародовав фото и видео с места ДТП.

В среду, 6 января, отдел коммуникации полиции Днепропетровской области обнародовал официальное заявление.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства этого трагического события. Вчера вечером полицейские обнаружили багги и тела двух подростков в реке Мокрая Сура, — говорится в сообщении.

Правоохранители проводят расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы для установления всех обстоятельств ДТП.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям также подтвердили информацию о ночном происшествии. В то же время спасатели решили не комментировать сообщения о том, что в ДТП погиб сын бизнесмена и политика Корбана.

Вместе с тем, эту информацию в своем Facebook подтвердил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

Геннадий Корбан… Искренние соболезнования всей вашей семье… Сил и терпения вам, друг, — написал Шкиряк.



Напомним, в ночь на 6 января в соцсетях и местных сайтах Днепра появилась информация, что сын Геннадия Корбана, Лев Корбан, погиб в ДТП. 16-летний школьник сначала заехал к однокласснице, после чего они отправились кататься. По предварительной информации, одноклассники якобы хотели заехать на мост, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты. Тела школьника и его подруги нашли на дне реки.