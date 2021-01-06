Різдво Христове за юліанським календарем відзначають 7 січня, фото: Профспілка працівників освіти і науки України

https://racurs.ua/ua/n148713-7-sichnya-vidznachaut-rizdvo-hrystove.html

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7 січня відзначають Різдво Христове за юліанським календарем. За григоріанським календарем це свято припадає на 25 грудня.

Це свято — одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами, а також низкою держав та організацій по всьому світу.

Різдво у християнстві — це відзначення дня народження Ісуса Христа. Згідно з Євангелієм від Луки, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назарету та Марії.

Однак точна дата в Біблії не вказується, що дає деяким християнським течіям підставу відмовитися від святкування Різдва. Православна церква традиційно звертає увагу на умовність дати Різдва.

Також існують суперечності щодо року народження Христа. Згідно з розрахунками римського монаха Діонісія Малого, зробленими у 525 році, Христос родився в рік, який тепер вважається 1 роком нашої ери.

Однак пізніші дослідження цього питання показують, що ймовірно він народився на п’ять чи шість років раніше.

Також у світі цього дня щороку відзначають неофіційне свято День скам’янілостей. Відсвяткувати його можна, відвідавши відповідний музей, зібравши цікаві зразки каменів на вулиці або прочитавши цього дня книгу про копалини.

У народі вважалося, що за погодою на Різдво можна судити, якою буде погода 12 липня — у свято Петра і Павла («як по Різдвові, так і по Петрові»).

Народні прикмети: