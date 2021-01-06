Сторонники Трампа собрались в Вашингтоне, фото: Associated Press

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Ракурс

В США сторонники действующего президента Дональда Трампа, которые собрались в столице страны Вашингтоне, протестуя против официальных результатов недавних президентских выборов, победителем которых был объявлен представитель Демократической партии Джо Байден, ворвались в здание Конгресса, где объявляли результаты выборов.

В результате заседание остановили, сообщает The New York Times.

Отмечается, что протестующим удалось прорвать полицейский кордон и пройти внутрь помещения. В издании отмечают, что протестующие спокойно прошли через скульптурный зал, однако в результате событий пострадали окна.

They breached the Capitol pic.twitter.com/tWKxojW2Hr — Matt Laslo (@MattLaslo) January 6, 2021

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила общегородской комендантский час, начиная с 18.00 до 6.00 по местному времени. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

Отмечается, что комендантский час предполагает запрет ходить пешком или ездить по всем улицам, паркам и другим общественны местам.

Ранее в местной полиции заявляли о, по меньшей мере, шести задержанных в результате столкновений в Вашингтоне.

В то же время Трамп в своем аккаунте в Твиттере призвал митингующих «оставаться мирными».