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Ракурс
Сторонники Трампа собрались в Вашингтоне, фото: Associated Press

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс — в Вашингтоне объявили комендантский час (ФОТО, ВИДЕО)

6 янв 2021, 22:00
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В США сторонники действующего президента Дональда Трампа, которые собрались в столице страны Вашингтоне, протестуя против официальных результатов недавних президентских выборов, победителем которых был объявлен представитель Демократической партии Джо Байден, ворвались в здание Конгресса, где объявляли результаты выборов.

В результате заседание остановили, сообщает The New York Times.

Отмечается, что протестующим удалось прорвать полицейский кордон и пройти внутрь помещения. В издании отмечают, что протестующие спокойно прошли через скульптурный зал, однако в результате событий пострадали окна.

Сторонники Трампа собрались в Вашингтоне, фото: The New York Times

Сторонники Трампа собрались в Вашингтоне, фото: The New York TimesСторонники Трампа собрались в Вашингтоне, фото: The New York Times

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила общегородской комендантский час, начиная с 18.00 до 6.00 по местному времени. Об этом она сообщила на своей странице в Твиттере.

Отмечается, что комендантский час предполагает запрет ходить пешком или ездить по всем улицам, паркам и другим общественны местам.


Ранее в местной полиции заявляли о, по меньшей мере, шести задержанных в результате столкновений в Вашингтоне.

В то же время Трамп в своем аккаунте в Твиттере призвал митингующих «оставаться мирными».

Источник: Ракурс


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