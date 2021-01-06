Трамп отправил Нацгвардию на Капитолий

Дональд Трамп, фото: «Профиль»

https://racurs.ua/n148716-tramp-otpravil-nacgvardiu-na-kapitoliy.html

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В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий, где проходил процесс объявления результатов выборов, победителем которых объявлен кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп, который ранее в своем Твиттере призывал митингующих «оставаться мирными», распорядился отправить на Капитолий силы Нацгвардии. Об этом на своей странице в Твитетри сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЕнани.

Мы повторяем призыв президента Трампа прекратить насилие и сохранять мир, — подчеркнула она.



Штат Вирджиния направляет 200 штатных военных и мобилизует подразделение гвардии для подавления ситуации на Капитолии США, сообщает CNN.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что охрана Капитолия, которая пытается удержать позиции в части здания, застрелила одну из активисток. Однако впоследствии появилось уточнение, что ее ранили в грудь, она в тяжелом состоянии госпитализирована.