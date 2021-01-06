Это мятеж, а не протест — Байден прокомментировал захват Капитолияhttps://racurs.ua/n148717-eto-myatej-a-ne-protest-bayden-prokommentiroval-zahvat-kapitoliya.htmlРакурс
Демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.
Джо Байден, победитель недавних президентских выборов в США, заявил об этом, комментируя ситуацию с недавним захватом сторонниками действующего президента Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN.
В настоящее время наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В отличие от всего, что мы видели в современные времена. Нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий, — подчеркнул Байден.
По его словам, события в Капитолии «не отражают настоящую Америку».
То, что мы видим, это небольшое количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не различия во взглядах. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И это должно закончиться сейчас, — подчеркнул он.
По словам Байдена, он «шокирован и расстроен», что страна дошла до «такого мрачного момента».
Байден заявил, что следующие четыре года его президентства буду направлены на «восстановление демократии».
Трамп на своей странице в Твиттере опубликовал видеообращение к поклонникам на Капитолии, в котором призвал их разойтись
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 січня 2021 р.
Тем временем, сторонники Трампа, планируют остаться в Капитолии на ночь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Напомним, Трамп распорядился отправить к Капитолию Нацгвардию.