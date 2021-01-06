Джо Байден, фото: Fakeoff

https://racurs.ua/n148717-eto-myatej-a-ne-protest-bayden-prokommentiroval-zahvat-kapitoliya.html

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Демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Джо Байден, победитель недавних президентских выборов в США, заявил об этом, комментируя ситуацию с недавним захватом сторонниками действующего президента Дональда Трампа здания Капитолия в Вашингтоне, сообщает CNN.

В настоящее время наша демократия подвергается беспрецедентному нападению. В отличие от всего, что мы видели в современные времена. Нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий, — подчеркнул Байден.

По его словам, события в Капитолии «не отражают настоящую Америку».

То, что мы видим, это небольшое количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не различия во взглядах. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И это должно закончиться сейчас, — подчеркнул он.

По словам Байдена, он «шокирован и расстроен», что страна дошла до «такого мрачного момента».

Байден заявил, что следующие четыре года его президентства буду направлены на «восстановление демократии».

Трамп на своей странице в Твиттере опубликовал видеообращение к поклонникам на Капитолии, в котором призвал их разойтись

Тем временем, сторонники Трампа, планируют остаться в Капитолии на ночь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Напомним, Трамп распорядился отправить к Капитолию Нацгвардию.