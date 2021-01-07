Байден — президент США: Конгресс окончательно утвердил победу демократа

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Ракурс

Конгресс США проголосовал за утверждение результатов президентских выборов в Пенcильвании. Таким образом, Джо Байден официально стал новым президентом США, инаугурация которого запланирована на 20 января.

Коллегия выборщиков в декабре проголосовала за Байдена, теперь их решение формально утвердил Конгресс. Отныне, согласно законам США, его соперник — действующий президент Дональд Трамп больше не сможет обжаловать результаты голосования. Об этом пишет Politico.

Совместное заседание двух палат парламента США происходило под протесты и штурм Капитолия сторонниками Трампа. Процедура утверждения состоялась после дебатов о подсчете голосов в ряде штатов, где республиканцы оспаривали результаты выборов.

Конгресс отклонил возражения по результатам выборов в Пенсильвании, что обеспечило Байдену 20 голосов выборщиков от этого штата. То есть в целом по стране он набрал 306 голосов выборщиков из 270 необходимых.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Напомним, Конгресс 6 января должен был утвердить окончательные результаты выборов президента страны, на которых победу одержал оппонент Трампа — демократ Джо Байден. Сенат вместе с Палатой представителей на совместном заседании должны были рассмотреть результаты выборов в каждом штате и одобрить их. Это традиционная формальная процедура, проведение которой саботировал Трамп, несмотря на то, что большинство республиканцев в Сенате не собирались оспаривать результаты выборов. Однако Трамп заручился поддержкой 11 республиканских конгрессменов (10 из которых позже отказались оспаривать результаты выборов), а также призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Впоследствии сторонники Трампа прорвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, после чего спецназ очистил здание. Заседание Конгресса возобновилось. В результате столкновений погибли четыре человека, еще 52 были задержаны.