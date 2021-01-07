Зеленский осудил события в США — заявление

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Владимир Зеленский, президент Украины, осудил штурм Капитолия в Вашингтоне. Таким образом глава государства отреагировал на атаку сторонников Дональда Трампа на госздание США.

Об этом глава государства 7 января написал на официальной странице в Твиттер.

Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость этого старейшего и крупнейшего демократического института в мире, который всего спустя несколько часов после ужасной атаки провел историческое заседание, подтвердив волю американского народа, — написал Зеленский.

Напомним, 6 января совместное заседание Палаты представителей и Сената в Конгрессе США, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования на выборах президента США, пришлось прервать из-за массовых беспорядков, устроенных на Капитолийском холме сторонниками Дональда Трампа.

В результате столкновений погибли четыре человека, еще 52 были задержаны.

7 января Конгресс США подтвердил избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Коллегия выборщиков еще в декабре проголосовала за Байдена, а сегодня их решение формально узаконил Конгресс. Отныне, согласно законам США, Трамп не сможет оспорить результаты голосования.