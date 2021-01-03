На Хмельниччині горів жіночий монастир, фото: ДСНС

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Пожежа сталася в жіночому монастирі Святого великого благовiрного князя Олександра Невського, розташованому в селі Черніївка Полонського району Хмельницької області.

Інформація про займання надійшла до рятувальників вчора, 2 січня, о 15.07, повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежники, які прибули за викликом, виявили, що горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза його перекидання на сусідні господарчі та основні будівлі монастиря, чого пожежникам вдалося запобігти.

Пожежу було локалізовано о 15.40, а ліквідовано — о 15.52.

Ймовірна причина — порушення правил експлуатації пічного опалення, — зазначають у ДСНС.

Жертв в результаті пожежі не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 січня на Рівненщині під час руху загорівся пасажирський поїзд «Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів», у вагонах якого перебували 228 пасажирів та 26 провідників.