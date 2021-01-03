На Хмельнитчине горел женский монастырь, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n148563-pojar-v-jenskom-monastyre-proizoshel-na-hmelnichchine-foto.html

Ракурс

Пожар произошел в монастыре Святого великого баговерного князя Александра Невского, расположенном в селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области.

Информация о возгорании поступила к спасателям вчера, 2 января, в 15.07, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза его перекидывания на соседние хозяйственные и основные здания монастыря.

Пожар был локализован в 15.40, а ликвидирован — в 15.52.

Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации печного отопления, — отмечают в ГСЧС.

Жертв в результате пожара не зафиксировано.

Напомним, 2 января в Ровенской области во время движения загорелся пассажирский поезд «Николаев-Ивано-Франковск-Рахов», в вагонах которого находились 228 пассажиров и 26 проводников.