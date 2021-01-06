Шмыгаль отреагировал на заявления о подпольной вакцинации топ-чиновников

https://racurs.ua/n148699-shmygal-otreagiroval-na-zayavleniya-o-podpolnoy-vakcinacii-top-chinovnikov.html

Ракурс

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, отреагировал на распространенную СМИ информацию о подпольной вакцинации против COVID-19 украинских чиновников. Вакцину американской фармкомпании Pfizer для топ-чиновников якобы «тайно завезли из Израиля».

Такую информацию распространил Михаил Бродский в колонке на сайте «Обозреватель», где он является председателем редакционного совета. Глава Кабмина опроверг слова бизнесмена, назвавшего Шмыгаля и главу профильного медицинского комитета Верховной Рады Михаила Радуцкого «бенефициарами такой вакцинации».

Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения… Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с COVID-19, — написал 6 января в Телеграм Шмыгаль.

Премьер заявил о намерении вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники.

Убежден, что ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения, — резюмировал Шмыгаль.

Депутат Радуцкий в комментарии СМИ назвал информацию Бродского «фейком».

Напомним, экс-политик утверждает, что некоторые народные депутаты и топ-чиновники тайно вакцинировались против COVID-19. Вакцину Pfizer якобы нелегально завезли в Украину накануне Нового года чартерным рейсом из Израиля. За две дозы препарата они якобы заплатили по 2,5 тыс. евро. Среди тех, кто успел вакцинироваться, вероятно, были Шмыгаль, Радуцкий, а также ряд неназванных депутатов.

Сейчас Украина ожидает первую партию вакцин — 1,9 млн доз Sinovac Biotech. Минздрав ведет переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не сертифицирована в Украине.

Эффективность вакцины Pfizer против коронавируса на завершающей стадии клинических испытаний составила 95%. Стоимость вакцины составляет 20 долл. за дозу.