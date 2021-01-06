Предоставить COVID-вакцину Украине призвали Евросоюз 13 стран-членов, фото — BBC

https://racurs.ua/n148697-predostavit-covid-vakcinu-ukraine-prizvali-evrosouz-13-stran-chlenov-dokument.html

Ракурс

Предоставить Украине вакцину от коронавируса как можно скорее призвали Европейский Союз 13 стран-членов сообщества.

С просьбой помочь Киеву и другим членам Восточного партнерства (Молдова, Грузия, Армения и Беларусь) получить COVID-вакцину обратились министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Письмо обнародовал в Твиттер журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Министры рекомендуют Евросоюзу применить механизм помощи, который сообщество применило для западно-балканских стран, а также обсудить вопрос на саммите Восточного партнерства в первой половине 2021 года.

ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС — страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям, — говорится в письме.

В Минздраве анонсировали вакцинацию в Украине уже в феврале-марте, впрочем, пока законтрактована только вакцина китайского производства Sinovac Biotech, которая до сих пор не прошла всех этапов проверки.

В свободной продаже вакцина от COVID-19 может появиться в аптеках не раньше осени 2021 года.

Технические документы по глобальому механизму COVAX предусматривают получение 8 млн доз вакцины. Скорее всего, это будет AstraZeneca, разработанная вместе с Оксфордским университетом.