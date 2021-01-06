Надати COVID-вакцину Україні закликали Євросоюз 13 країн-членів, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n148697-nadaty-covid-vakcynu-ukrayini-zaklykaly-ievrosouz-13-krayin-chleniv-dokument.html

Ракурс

Надати Україні вакцину від коронавірусу якомога швидше закликали Європейський Союз 13 країн-членів спільноти.

З проханням допомогти Києву та іншим членам Східного партнерства (Молдова, Грузія, Вірменія та Білорусь) отримати COVID-вакцину звернулися міністри закордонних справ Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини та Швеції.

Лист оприлюднив у Твіттер журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Міністри рекомендують Євросоюзу застосувати механізм допомоги, який спільнота застосувала щодо західно-балканських країн, а також обговорити питання на саміті Східного партнерства у першій половині 2021 року.

ЄС має піти далі поточних ініціатив і підтримати інших сусідів ЄС — країни Східного партнерства, якщо вони самі цього забажають. Ми вважаємо, що наші кордони не будуть у безпеці, якщо ми не надамо підтримку нашим найближчим сусідам, — йдеться у листі.

У МОЗ анонсували вакцинацію в Україні вже у лютому-березні, утім, наразі законтрактовано тільки вакцину китайського виробництва Sinovac Biotech, яка досі не пройшла всіх етапів перевірки.

У вільному продажу вакцина від COVID-19 може з’явитися в аптеках не раніше осені 2021 року.

Технічні документи з глобальним механізмом COVAX передбачають отримання 8 млн доз вакцини, найімовірніше, це буде AstraZeneca, яку розроблено разом з Оксфордським університетом.