Погода. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148731-ryasni-doschi-nakryut-p-yat-oblastey-pogoda-v-ukrayini-na-8-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 8 січня очікується прохолодна та переважно похмура, на півдні та сході прогнозують рясні дощі. Температура повітря вдень прогріється до +6° у південних регіонах.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до +6°. Ночі цієї доби будуть прохолодними, очікуються заморозки. Вітер обіцяють південно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 8 січня буде похмурою, але без опадів. Вночі повітря буде прохолоднішим та сягне 0°, вдень очікується +2° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу очікується плюсова. Температура повітря вночі складе від 0° до +2°, а вдень стовпчики термометра піднімуться до +3°.

Погодні умови в Одесі будуть дощовими та теплими. Температура повітря вночі складе від 0° до +2° тепла, а вдень повітря прогріється до +5° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується помірно тепла, але вночі температура опуститься до −2°. Температурні показники будуть такими: уночі 0…-2° морозу, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах 8 січня прогнозується без опадів, вночі можливі заморозки. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від −1° до +1° тепла, а вдень температура підніметься до +3° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 8 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря у січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3ºС тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.