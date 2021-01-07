Заходити до портів Криму дозволила кораблям Велика Британія

Крим. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n148732-zahodyty-do-portiv-krymu-dozvolyla-korablyam-velyka-brytaniya.html

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Крим, окупований півострів, досі перебуває під контролем Російської Федерації, у зв’язку з чим на півострові запроваджені санкції. Зі свого боку Велика Британія вирішила послабити кримські санкції проти Росії.

Відтепер британські кораблі зможуть заходити до портів Криму. Про це повідомляється у генеральній ліцензії, яку опублікував уряд країни.

Даною нормою британські санкції увідповіднили до європейських після Brexit. Уряд країни дозволив своїм судам платити за послуги портів безпосередньо підприємству «Кримські морські порти».

Зокрема, мова йде про Керченський рибний порт, Ялтинський та Євпаторійський торговельні порти. Також плата буде надаватися за лоцманські послуги та користування портовими терміналами.

Зауважимо, що ліцензія набрала чинності 1 січня. Згідно з нею британські судна зможуть заходити до кримських портів у екстрених обставинах. Таке саме виключення діє і щодо кораблів країн-учасниць ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація здатна атакувати Херсонську область для повернення води у Крим. Потенційно ЗС РФ можуть під надуманим приводом здійснити марш-кидок углиб території Херсонської області з метою встановлення контролю над дамбою Північно-Кримського каналу.