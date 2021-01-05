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Ракурс
Водозабірні споруди на березі Інкерманського озера демонтували. Фото: krymr.com

Вода в Криму — окупанти викачали знамените озеро (ФОТО)

5 січ 2021, 12:09
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Вода в окупованому Криму залишається в дефіциті. Російські окупанти були змушені припинити водозабір з озера в кар'єрі Інкерман під Севастополем, оскільки там закінчилася вода.

Водозабірні споруди на березі озера демонтували. Частину труб на спуску до озера демонтували й вивезли, повідомляє «Крим. Реалії».

Інкерманське озеро в Криму зараз. Фото: krymr.com

Воду з водойми в колишньому Інкерманському кар'єрі так звана влада Криму почала забирати в кінці листопада 2020 року. Мешканці Інкермана виступили проти такого рішення. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну.

Інкерманське озеро в Криму зараз. Фото: crimea.ria

На початку грудня за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тис. куб. води. Раніше повідомляли про намір вибрати з озера 1 млн куб. Місцеві жителі у свята приходили оглядати те, що стало з Інкерманським озером після відбору води.

Водозабірні споруди на березі Інкерманського озера демонтували. Фото: crimea.ria

Глибина кар'єрної водойми доходить до 60 м, площа — приблизно 23 тис. кв. м, рівень води завжди постійний. Місцеві називають водойму озером святого Климента, на його берегах відпочивають, купаються, ловлять рибу і раків.


У грудні президент РФ Володимир Путін заявив, що в Криму запасів прісної води достатньо. Після цього так звана влада Криму повідомила, що вирішить ситуацію з водопостачанням до 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що збройні сили Росії можуть вторгнутися в Херсонську область. Одна з основних причин, на думку Служби зовнішньої розвідки України, — проблеми з водопостачанням, які виникли в окупованому Криму.

Джерело: Ракурс


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