Водозаборные сооружения на берегу Инкерманского озера демонтировали. Фото: krymr.com

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Вода в оккупированом РФ Крыму остается в дефиците. Российские оккупанты были вынуждены прекратить водозабор из озера в карьере Инкермана под Севастополем, поскольку там закончилась вода.



Водозаборные сооружения на берегу озера демонтировали. Часть труб на спуске к озеру демонтировали и вывезли, сообщает «Крым. Реалии».

Воду из водоема в бывшем Инкерманском карьере так называемые власти Крыма начали качать в конце ноября 2020 года. Жители Инкермана выступили против такого решения. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока.

В начале декабря за неделю из озера удалось выкачать около 80 тыс. куб. воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера 1 млн куб. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды.

Глубина образовавшегося карьерного водоема доходит до 60 м, площадь — около 23 тыс. кв. м, уровень воды всегда постоянный. Местные называют водоем озером святого Климента, на его берегах отдыхают, купаются, ловят рыбу и раков.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что в Крыму запасов пресной воды достаточно. После этого так называемые власти Крыма заявили, что решат ситуацию с водоснабжением до 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вооруженные силы России могут вторгнуться в Херсонскую область. Одна из основных причин, по мнению Службы внешней разведки Украины, — проблемы с водоснабжением, которые возникли в оккупированном Крыму.