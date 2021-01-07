Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n148737-areshtuvaty-trampa-planuut-v-iraku-detali.html

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Дональд Трамп, чинний президент США, який має покинути свій пост після поразки на виборах, потрапив під «приціл» іракських правоохоронців.

Судові органи Іраку заявили, що в четвер був виданий ордер на арешт Трампа у зв’язку з убивством іракського генерала і впливового лідера іракської поліції Касема Сулеймані. Про це повідомляє Associated Press.

Відповідний ордер був виданий суддею слідчого суду Багдада, якому було доручено розслідувати спрямований Вашингтоном удар безпілотника, внаслідок якого було вбито генерала Сулеймані і Абу Махді аль-Мухандіс в січні минулого року.

Аль-Мухандіс був заступником лідера санкціонованих державою Сил народної мобілізації, зонтичної групи, що складається з ополченців, в тому числі підтримуваних Іраном груп, сформованих для боротьби з угрупуванням Ісламської держави.

Ордер на арешт був виданий за звинуваченням в умисному вбивстві, яке тягне за собою смертну кару в разі засудження.

Зауважимо, що вбивство генералів спровокувало дипломатичну кризу і загострили американо-іракські відносини. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв «сувору помсту» тим, хто вбив Касема Сулеймані.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у США прихильники чинного президента Дональда Трампа, котрі зібралися у столиці країни Вашингтоні, протестуючи проти офіційних результатів нещодавніх президентських виборів, переможцем яких було оголошено представника Демократичної партії Джо Байдена, увірвалися до будівлі Конгресу, де оголошували результати виборів.