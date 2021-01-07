Трамп. Фото: РБК

https://racurs.ua/n148737-arestovat-trampa-planiruut-v-irake-detali.html

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Дональд Трамп, действующий президент США, который должен покинуть свой пост после поражения на выборах, попал под «прицел» иракских правоохранителей.

Судебные органы Ирака заявили, что в четверг был выдан ордер на арест Трампа в связи с убийством иракского генерала и влиятельного лидера иракской полиции Касема Сулеймани. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующий ордер был выдан судьей следственного суда Багдада, которому было поручено расследовать направленный Вашингтоном удар беспилотника, в результате которого были убиты генерал Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис в январе прошлого года.

Аль-Мухандис был заместителем лидера санкционированных государством Сил народной мобилизации, зонтичной группы, состоящей из ополченцев, в том числе поддерживаемых Ираном групп, сформированных для борьбы с группировкой Исламского государства.

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое влечет за собой смертную казнь в случае осуждения.

Отметим, что убийство генералов спровоцировало дипломатический кризис и обострило американо-иракские отношения. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «суровую месть» тем, кто убил Касема Сулеймани.

Напомним, ранее мы сообщали, что в США сторонники действующего президента Дональда Трампа, которые собрались в столице страны Вашингтоне, протестуя против официальных результатов недавних президентских выборов, победителем которых был объявлен представитель Демократической партии Джо Байден, ворвались в здание Конгресса, где объявляли результаты выборов.