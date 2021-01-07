Биткоин. Фото: Istock

https://racurs.ua/n148736-bitkoin-rekordno-podorojal-pochti-na-10-za-sutki-infografika.html

Ракурс

Курс биткоина на 7 января продолжает рекордно расти. Стоимость одного биткоина достигла исторической отметки в 38 тыс. долл.

За сутки криптовалюта подорожала на 9,14%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.



За семь дней биткойн подорожал более чем на 30%, поскольку еще в прошедшие сутки стоимость биткоинов пробила отметку в 35 тыс. долл.

Отметим, что биткоин был первой криптовалютой, которая успешно регистрировала транзакции в безопасной, децентрализованной сети на основе блокчейна. Биткоин, выпущенный в начале 2009 года, является крупнейшей криптовалютой, измеренной рыночной капитализацией и объемом данных, хранящихся в его блокчейне.

Напомним, ранее мы сообщали, что биткоин в последнее время снова стремительно дорожает. Ранее аналитики прогнозировали, что после преодоления отметки в 30 тыс. долл. на рынке криптовалюта может пройти масштабная коррекция стоимости биткоина из-за экстремальных продаж цифровых активов.