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Ракурс
Биткоин. Фото: Istock

Биткоин рекордно подорожал почти на 10% за сутки (ИНФОГРАФИКА)

7 янв 2021, 17:32
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Курс биткоина на 7 января продолжает рекордно расти. Стоимость одного биткоина достигла исторической отметки в 38 тыс. долл.

За сутки криптовалюта подорожала на 9,14%. Об этом свидетельствуют данные сервиса Coin Desk.

Курс биткоина. Инфографика: Coin DeskЗа семь дней биткойн подорожал более чем на 30%, поскольку еще в прошедшие сутки стоимость биткоинов пробила отметку в 35 тыс. долл.


Курс биткоина. Инфографика: Coin DeskОтметим, что биткоин был первой криптовалютой, которая успешно регистрировала транзакции в безопасной, децентрализованной сети на основе блокчейна. Биткоин, выпущенный в начале 2009 года, является крупнейшей криптовалютой, измеренной рыночной капитализацией и объемом данных, хранящихся в его блокчейне.

Напомним, ранее мы сообщали, что биткоин в последнее время снова стремительно дорожает. Ранее аналитики прогнозировали, что после преодоления отметки в 30 тыс. долл. на рынке криптовалюта может пройти масштабная коррекция стоимости биткоина из-за экстремальных продаж цифровых активов.

Источник: Ракурс


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