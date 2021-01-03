Цена криптовалюты биткоин снова выросла, фото:

https://racurs.ua/n148564-bitkoin-ustanovil-novyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Биткоин, наиболее известная криптовалюта, установил новый рекорд. Впервые стоимость биткоина превысила 34 тыс. долл. США за одну монету.

По состоянию на 10.35 по киевскому времени биткоины продаются уже за более 34,3 тыс. долл. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Биткоин в последнее время снова стремительно дорожает. Вчера, 2 января, в 14.00 его стоимость составляла 29,7 тыс., А уже вечером того же дня — превысила 33 тыс. долл.

Ранее аналитики прогнозировали, что после преодоления отметки в 30 тыс. долл. на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция стоимости биткоина из-за экстремальной продажи цифровых активов.

Напомним, 27 декабря 2020 года стало известно, что биткоин по рыночной стоимости обошел компанию Visa. Тогда стоимость криптовалюты оценивалась экспертами в 512,8 млрд долл., в то время как рыночная стоимость Visa — в 460 млрд долл. США.