Ціна криптовалюти біткоїн знову зросла

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Ракурс

Біткоїн, найбільш відома криптовалюта, встановив новий рекорд. Вперше вартість біткоїна перевищила 34 тис. дол. США за одну монету.

Станом на 10.35 за київським часом біткоїни продаються вже за понад 34,3 тис. дол. Про це свідчать дані біржі Binance.

Біткоїн останнім часом знову стрімко дорожчає. Вчора, 2 січня, в 14.00 його вартість становила 29,7 тис. дол, а вже ввечері того ж дня — перевищила 33 тис. дол.

Раніше аналітики прогнозували, що після подолання позначки в 30 тис. дол. на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція вартості біткоїна через екстремальний продаж цифрових активів.

Нагадаємо, 27 грудня 2020 року стало відомо, що біткоїн за ринковою вартістю обійшов компанію Visa. Тоді вартість криптовалюти оцінювалася експертами в 512,8 млрд дол., в той час як ринкова вартість Visa — у 460 млрд дол. США.