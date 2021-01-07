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Ракурс
Біткоїн. Фото: Istock

Біткоїн рекордно подорожчав на майже 10% за добу (ІНФОГРАФІКА)

7 січ 2021, 17:32
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Курс біткоїну на 7 січня продовжує рекордно зростати. Вартість одного біткоїна досягла історичної позначки у 38 тис. дол.

За добу криптовалюта подорожчала на 9,14%. Про це свідчать дані сервісу Coin Desk.

Курс біткоїна. Інфографіка: Coin Desk

За сім днів біткойн подорожчав більш ніж на 30%, оскільки ще минулої доби вартість біткойна пробила позначку в 35 тис. дол.

Курс біткоїна. Інфографіка: Coin Desk


Наголосимо, що біткоїн був першою криптовалютою, яка успішно реєструвала транзакції в безпечній, децентралізованій мережі на основі блокчейну. Біткоїн, випущений на початку 2009 року, є найбільшою криптовалютою, виміряною ринковою капіталізацією та обсягом даних, що зберігаються в його блокчейні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біткоїн останнім часом знову стрімко дорожчає. Раніше аналітики прогнозували, що після подолання позначки в 30 тис. дол. на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція вартості біткоїна через екстремальний продаж цифрових активів.

Джерело: Ракурс


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