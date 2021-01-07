Біткоїн рекордно подорожчав на майже 10% за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148736-bitkoyin-rekordno-podorojchav-na-mayje-10-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Курс біткоїну на 7 січня продовжує рекордно зростати. Вартість одного біткоїна досягла історичної позначки у 38 тис. дол.
За добу криптовалюта подорожчала на 9,14%. Про це свідчать дані сервісу Coin Desk.
За сім днів біткойн подорожчав більш ніж на 30%, оскільки ще минулої доби вартість біткойна пробила позначку в 35 тис. дол.
Наголосимо, що біткоїн був першою криптовалютою, яка успішно реєструвала транзакції в безпечній, децентралізованій мережі на основі блокчейну. Біткоїн, випущений на початку 2009 року, є найбільшою криптовалютою, виміряною ринковою капіталізацією та обсягом даних, що зберігаються в його блокчейні.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що біткоїн останнім часом знову стрімко дорожчає. Раніше аналітики прогнозували, що після подолання позначки в 30 тис. дол. на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція вартості біткоїна через екстремальний продаж цифрових активів.