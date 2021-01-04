Зростання біткоїна до 100 тис. дол. у 2021 році прогнозують експерти. Фото: 3dnews

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Біткоїну, найпопулярнішій криптовалюті світу, прогнозують зростання до 100 тис. дол. у 2021 році.

Про це повідомив глава криптоінвестиційного фонду Hash CIB Яків Баринський, пише smi.today.

Схожий прогноз дав керівник відділу аналізу даних CEX. IO Broker Юрій Мазур, який очікує зростання біткоїна до 90 тис. в кінці 2021 року при позитивному сценарії, до 50 тис. — при помірному, падіння до трохи більше ніж 10 тис. — при негативному розкладі.

Однак, за його оцінкою, найбільш імовірною все ж є вартість біткоїна в діапазоні від 25 тис. до 30 тис. дол. у 2021 році.

На думку президента Російської асоціації криптоекономіки, штучного інтелекту та блокчейну Юрія Припачкіна, при позитивному сценарії вже в третьому кварталі 2021 року біткоїн буде коштувати 65−75 тис. дол.

При негативному розкладі його вартість буде від 10 тис. до 25 тис. дол.

Такої оцінки дотримуються директор Центру соціальних матричних технологій «Соціома» Володимир Панушкін і засновник проекту Tokenbox Володимир Смеркіс.

Панушкін вважає, що біткоїн до кінця року може коштувати 60 тис. дол., Смеркіс не виключає, що протягом року криптовалюта може піднятися до 50 тис., але це буде супроводжуватися підняттями й падіннями ціни.

Він пояснює, що нинішнє різке зростання ціни біткоїна пов’язане багато в чому з обмеженою емісією криптовалюти. Зараз створено вже понад 19 млн біткоїнів з 21 млн можливих.

Нагадаємо, 3 січня біткоїн встановив новий рекорд. Вперше вартість криптовалюти перевищила 34 тис. дол. США за одну монету.