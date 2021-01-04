Стояв під прицілом снайпера і схуд — Матіос про переговори із «Торнадо» у 2015 році (ВІДЕО)

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Про переговори зі спецпідрозділом «Торнадо» у 2015 році розповів колишній головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Він 40 хвилин стояв під прицілом снайпера у Сєвєродонецьку на Луганщині. Матіос розповів про це в інтерв’ю на телеканалі ZIК.

Я бачив кіно, коли з триногами, з кулеметами, десь там по пустелі носяться, тому що це основний засіб пересування. Це відбувалось і у Луганській області: кавалькада джипів L-200, джипи з кузовом, у яких стоять озброєні люди. Чим не Чечня? Це була страшна і важка робота, я стояв 40 хвилин під прицілом снайпера… Я схуд, — розповів Матіос.

Йдеться про події червня 2015 року, коли в роті «Торнадо» виявили злочинну групу. У Лисичанську бійці незаконно утримували в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них побої, катування, сексуальне насильство.

У Сєвєродонецьку Матіос з правоохоронцями поїхав оглядати базу «торнадівців» — селище, де вони захопили школу і «зробили з неї неприступний табір, який замінували».

Фактично, вони сказали: хто наблизиться — ми будемо відстрілюватись і відбиватись. Потрібно було вивести їх на перемовини, щоб затримати частину підозрюваних, — розповів екс-прокурор.

Матіос повідомив і про зустріч із лідером «Торнадо» біля пам’ятника Леніну в Сєвєродонецьку.

Це така стометрова площа. Поліція дала мені у вухо спеціальний пристрій, щоб я чув, що відбувається. Ми проговорили, що я можу йому обіцяти як старший групи документування. Ми спілкувались. У вухо сказали: «Не робіть різких рухів, не провокуйте агресію». Ми зараз знайдемо, але у вас ззаду мушка. Я знаю, що таке потіти. Але коли потіє голова, і по ній тече краплина, і ти не розумієш скільки ще так стояти — було некомфортно. Але і це ми пережили, — розповів Матіос.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби «Торнадо». «Торнадівців» звинуватили у створенні злочинної організації, перевищенні влади, викраденні людини, катуванні, доведення особи до замаху на самогубство, сексуальних злочинах.

Найбільші терміни отримали командир роти Руслан Онищенко і громадянин Білорусі Данило Ляшук — 11 і 10 років позбавлення волі відповідно. Решті бійцям призначили від 5 років (умовно) до 9 років в’язниці.

Перебуваючи у СІЗО «торнадівці» влаштували бунт, після чого були «розселені» у різні установи відбування покарання.