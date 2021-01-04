Стоял под прицелом снайпера и похудел — Матиос о переговорах с «Торнадо» в 2015 году

https://racurs.ua/n148592-stoyal-pod-pricelom-snaypera-i-pohudel-matios-o-peregovorah-s-tornado-v-2015-godu-video.html

Ракурс

О переговорах со спецподразделением «Торнадо» в 2015 году рассказал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он 40 минут стоял под прицелом снайпера в Северодонецке Луганской области. Матиос рассказал об этом в интервью на телеканале ZIК.

Я видел кино, когда с треногами, с пулеметами, где-то по пустыне носятся, потому что это основное средство передвижения. Это происходило и в Луганской области: кавалькада джипов L-200, джипы с кузовом, в которых стоят вооруженные люди. Чем не Чечня? Это была страшная и тяжелая работа, я стоял 40 минут под прицелом снайпера… Я похудел, — рассказал Матиос.

Речь идет о событиях июня 2015 года, когда в роте «Торнадо» выявили преступную группу. В Лисичанске бойцы незаконно удерживали в подвале местных жителей, совершая против них побои, пытки, сексуальное насилие.

В Северодонецке Матиос с правоохранителями поехал осматривать базу «Торнадо» — поселок, где они захватили школу и «сделали из нее неприступный лагерь, который заминировали».

Фактически, они сказали: кто приблизится — мы будем отстреливаться и отбиваться. Нужно было вывести их на переговоры, чтобы задержать часть подозреваемых, — рассказал экс-прокурор.

Матиос сообщил и о встрече с лидером «Торнадо» возле памятника Ленину в Северодонецке.

Это такая стометровая площадь. Полиция дала мне в ухо специальное устройство, чтобы я слышал, что происходит. Мы проговорили, что я могу ему обещать как старший группы документирования. Мы общались. В ухо сказали: «Не делайте резких движений, не провоцируйте агрессию, у вас сзади мушка». Я знаю, что такое потеть. Но когда потеет голова, и по ней течет капля, и ты не понимаешь сколько еще так стоять — было некомфортно. Но и это мы пережили, — рассказал Матиос.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы «Торнадо». Часть бойцов обвинили в создании преступной организации, превышении власти, похищении людей, пытках, доведении до покушения на самоубийство, сексуальных преступлениях.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук — 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Остальным бойцам назначили от 5 лет (условно) до 9 лет тюрьмы.

Находясь в СИЗО бойці «Торнадо» устроили бунт, после чего были «расселены» в разные учреждения отбывания наказания.