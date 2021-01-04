Оползень в Норвегии — число жертв возросло, продолжаются поиски уцелевших

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Ракурс

Оползень в Норвегии унес жизни семи человек — спасатели обнаружили их тела под завалами. Участники поисковой операции все еще надеются найти уцелевших в результате масштабного оползня в поселке неподалеку Осло.

Тела четырех погибших нашли в пятницу и субботу, еще трех — в воскресенье. Несколько жителей разрушенных жилых домов до сих пор считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковую операцию, но признают крайне низкие шансы на обнаружение выживших.

На текущий момент удалось идентифицировать личности пяти погибших, среди них — 40-летний мужчина и его двухлетняя дочь. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести.

По словам спасательных служб, 30 декабря жители поселка начали жаловаться на «движение» домов. Затем около 30 домов оказались разрушенными, некоторые из них упали в гигантскую пропасть. 900 человек успели эвакуироваться из поселка.

По мнению властей, причиной оползня стали обильные осадки.

Мне трудно найти слова, потому что это абсолютно ужасно, — заявил король Норвегии Харальд, который посетил место оползня.

Напомним, 30 декабря в обществе Еррум (административный центр — город Аск), что в 25-ти километрах от Осло, произошел оползень, который похоронил девять домов. Площадь сдвига составляла около 280 тыс. кв. м.