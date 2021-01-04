Зсув ґрунту в Норвегії — кількість жертв зросла, тривають пошуки уцілілих

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Зсув ґрунту в Норвегії забрав життя сімох осіб — рятувальники знайшли під завалами їхні тіла. Учасники пошукової операції все ще сподіваються виявити уцілілих внаслідок масштабного зсуву ґрунту в селищі неподалік Осло.

Тіла чотирьох загиблих знайшли у п’ятницю та суботу, ще трьох — в неділю. Кілька мешканців зруйнованих житлових будинків досі вважаються зниклими безвісти. Рятувальники продовжують пошукову операцію, але визнають вкрай низькі шанси на виявлення уцілілих.

Наразі владі вдалося ідентифікувати особи п’ятьох загиблих, серед них — 40-річний чоловік та його дворічна донька. Ще десятеро людей отримали травми різного ступеня важкості.

За словами рятувальних служб, 30 грудня мешканці селища почали скаржитися на «рух» будинків. Зрештою близько 30 будинків виявилися зруйнованими, деякі з них звалилися у гігантське провалля. Близько 900 осіб встигли евакуюватися з селища.

На думку влади, причиною зсуву стали рясні опади.

Мені важко знайти слова, бо це абсолютно жахливо, — заявив король Норвегії Гаральд, який відвідав місце зсуву.

Нагадаємо, 30 грудня у громаді Еррум (адміністративний центр — місто Аск), що в 25-ти кілометрах від Осло, стався зсув ґрунту, який поховав дев’ять будинків. Площа зсуву становила близько 280 тис. кв. м.