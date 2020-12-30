Зсув. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n148471-zsuv-poglynuv-jytlovyy-rayon-u-norvegiyi-foto-incydentu.html

Ракурс

Зсув у Норвегії раптово обрушився на житловий район, внаслідок чого постраждали щонайменше десять людей. Натомість 21 особа зникла безвісти після того, як зсув забрав понад десяток будівель.

Інцидент трапився у житловому районі муніципалітету Джердрум, приблизно за 30 км на північ від столиці Осло. Про це повідомляє Reuters.





Повідомляється, що більшість будинків у центрі зсуву знищені, а інші будівлі висять на краях кратеру. Наразі потрапити до житлового району можна лише гелікоптерами. На цей час з району евакуйовано близько 700 людей.

Були два масивні поштовхи, які тривали довгий час, і я припустив, що розчищається сніг або щось подібне. Потім раптово відключили електроенергію, і до дверей підійшов сусід і сказав, що нам потрібно евакуюватися, тому я розбудив своїх трьох онуків і сказав їм швидко одягатися, — розповідають очевидці.

Зниклі люди були з будинків у найглибшій частині зсуву, але не одразу було ясно, чи потрапили вони в пастку у своїх будинках, чи були в той час далеко, чи вдалося їм врятуватися. Наразі територія залишається нестабільною, і доступ до неї можливий лише на вертольоті.





Маси землі продовжують рухатись на одній з найбільших глинистих гірок в новітній історії Норвегії. За останні дні на півдні Норвегії спостерігається велика кількість опадів, що, можливо, спричинило зміщення глинистого ґрунту, що переважає в цьому районі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зсуви ґрунту у кар'єрах забрали життя кількох осіб в Україні. На Дніпропетровщині зсув піску призвів до загибелі дитини 2005 року народження та чоловіка 1969 року народження. Трагедія сталася в П’ятихатському районі області на стихійному кар'єрі, розташованому за межами села Комісарівка. Зсув стався під час набирання піску для господарських робіт.