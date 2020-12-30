Оползень. Фото: Twitter

https://racurs.ua/n148471-opolzen-poglotil-jiloy-rayon-v-norvegii-foto-incidenta.html

Ракурс

Оползень в Норвегии внезапно обрушился на жилой район, в результате чего пострадали по меньшей мере десять человек. В то же время 21 человек пропал без вести после того, как оползень унес более десятка зданий.

Инцидент произошел в жилом районе муниципалитета Джердрум, примерно в 30 км к северу от столицы Осло. Об этом сообщает Reuters.



Сообщается, что большинство домов в центре уничтожены, а другие здания висят на краях кратера. Сейчас попасть в жилой район можно только вертолетами. В настоящее время из района эвакуировано около 700 человек.

Были два массивных толчка, которые продолжались долгое время, и я предположил, что расчищается снег или что-то подобное. Затем внезапно отключили электроэнергию, и к двери подошел сосед и сказал, что нам нужно эвакуироваться, поэтому я разбудил своих трех внуков и сказал им быстро одеваться, — рассказывают очевидцы.



Пропавшие люди были из домов в самой глубокой части оползня, но не сразу было ясно, попали они в ловушку в своих домах, находились ли они в то время далеко, удалось ли им спастись. Сейчас территория остается нестабильной, и доступ к ней возможен только на вертолете.



Массы земли продолжают двигаться на одной из крупнейших глинистых горок в новейшей истории Норвегии. За последние дни на юге Норвегии наблюдается большое количество осадков, что, возможно, привело к смещению глинистого грунта, который преобладает в этом районе.

Напомним, ранее мы сообщали, что оползни в карьерах унесли жизни нескольких человек в Украине. На Днепропетровщине смещение песка привело к гибели ребенка 2005 года рождения и мужчины 1969 года. Трагедия произошла в Пятихатском районе области на стихийном карьере, расположенном за пределами села Комиссаровка. Оползень произошел во время набора песка для хозяйственных работ.