Украинских медиков привлекут к борьбе с пандемией в Польшеhttps://racurs.ua/n148462-ukrainskih-medikov-privlekut-k-borbe-s-pandemiey-v-polshe.htmlРакурс
Для борьбы с пандемией коронавируса Польша будет привлекать иностранных медиков, в частности с Украины.
Соответствующий закон о привлечении медиков из-за рубежа подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщают в пресс-службе главы государства.
Иностранные врачи смогут приезжать в Польшу в соответствии с законом о дополнительных мерах по противодействию COVID-19, который польский парламент принял 28 ноября.
Согласно закону, будут действовать упрощенные условия подтверждения дипломов: не нужны дополнительные подтверждения, прохождение соответствующего последипломного стажа и сдача соответствующего врачебного экзамена.
Зато необходимыми требованиями являются минимум трехлетний опыт работы по специальности в течение последних пяти лет, получение разрешительных документов на пребывание в Польше, знание польского языка.
Также в Польше готовят новый закон об упрощении процедур при трудоустройстве граждан из стран, не входящих в Евросоюз. В департаменте рынка труда сообщают, что работодатели жалуются на затяжные процедуры.
Считают, что также важно привлекать иностранцев работать только по тем профессиям, которые нужны на польском рынке. Отсюда поправка в постановление от ноября этого года, согласно которому иностранцам из третьих стран было разрешено работать врачами, медсёстрами и акушерками без разрешений.
Польские компании по трудоустройству информируют о желании сотен врачей, в первую очередь из Украины и Беларуси, приехать на работу в Польшу.
Против трудоустройства этих врачей выступает Главная врачебная палата Польши, которая утверждает, что их опыт работы может быть сомнительным, поэтому это может угрожать безопасности пациентов.
Напомним, Польша с 28 декабря поменяла правила въезда для украинцев. В частности, отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине.