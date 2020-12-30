Украинских медиков привлекут к борьбе с пандемией в Польше. Фото: golos.ua

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Для борьбы с пандемией коронавируса Польша будет привлекать иностранных медиков, в частности с Украины.

Соответствующий закон о привлечении медиков из-за рубежа подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщают в пресс-службе главы государства.

Иностранные врачи смогут приезжать в Польшу в соответствии с законом о дополнительных мерах по противодействию COVID-19, который польский парламент принял 28 ноября.

Согласно закону, будут действовать упрощенные условия подтверждения дипломов: не нужны дополнительные подтверждения, прохождение соответствующего последипломного стажа и сдача соответствующего врачебного экзамена.

Зато необходимыми требованиями являются минимум трехлетний опыт работы по специальности в течение последних пяти лет, получение разрешительных документов на пребывание в Польше, знание польского языка.

Также в Польше готовят новый закон об упрощении процедур при трудоустройстве граждан из стран, не входящих в Евросоюз. В департаменте рынка труда сообщают, что работодатели жалуются на затяжные процедуры.

Считают, что также важно привлекать иностранцев работать только по тем профессиям, которые нужны на польском рынке. Отсюда поправка в постановление от ноября этого года, согласно которому иностранцам из третьих стран было разрешено работать врачами, медсёстрами и акушерками без разрешений.

Польские компании по трудоустройству информируют о желании сотен врачей, в первую очередь из Украины и Беларуси, приехать на работу в Польшу.

Против трудоустройства этих врачей выступает Главная врачебная палата Польши, которая утверждает, что их опыт работы может быть сомнительным, поэтому это может угрожать безопасности пациентов.

Напомним, Польша с 28 декабря поменяла правила въезда для украинцев. В частности, отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине.