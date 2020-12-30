Українських медиків залучать до боротьби з пандемією в Польщі. Фото: golos.ua

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Для боротьби з пандемією коронавірусу Польща залучатиме іноземних медиків, зокрема з України.

Відповідний закон про залучення медиків з-за кордону підписав президент Польщі Анджей Дуда, повідомляють у прес-службі глави держави.

Іноземні лікарі зможуть приїжджати до Польщі відповідно до закону про додаткові заходи із протидії COVID-19, який польський парламент ухвалив 28 листопада.

Згідно із законом, діятимуть спрощені умови підтвердження дипломів: не потрібні додаткові підтвердження, проходження відповідного післядипломного стажу і здача відповідного лікарського іспиту.

Натомість необхідними вимогами є мінімум трирічний досвід роботи за фахом упродовж останніх п’яти років, отримання дозвільних документів на перебування в Польщі, володіння польською мовою.

Також у Польщі готують новий закон про спрощення процедур при працевлаштуванні громадян із країн, які не входять до Євросоюзу. У департаменті ринку праці повідомили, що роботодавці скаржаться на затяжні процедури.

Зазначають, що також важливо залучати іноземців працювати лише за тими професіями, які потрібні на польському ринку. Звідси поправка до постанови від листопада цього року, згідно з якою іноземцям із третіх країн було дозволено працювати за професіями лікарів, медсестер та акушерок без дозволів.

Польські компанії із працевлаштування інформують про бажання сотень лікарів, у першу чергу з України та Білорусі, приїхати на роботу до Польщі.

Проти працевлаштування цих лікарів виступає Головна лікарська палата Польщі, яка твердить, що їхній досвід роботи може бути сумнівним, відтак це може загрожувати безпеці пацієнтів.

Нагадаємо, Польща з 28 грудня змінила правила в’їзду для українців. Зокрема, окремі категорії громадян будуть звільнені від обов’язкового перебування на карантині.