Бійця з Вінниччини втратили в зоні ООС 29 грудня

На Донбасі помер ще один український військовий, фото: «Факты»

https://racurs.ua/ua/n148470-biycya-z-vinnychyny-vtratyly-v-zoni-oos-29-grudnya.html

Ракурс

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 29 грудня помер військовий з Вінниці Вадим Єфременюк, 1998 року народження.

Обставини його смерті наразі уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.

Військовий не був одружений, у нього залишились батьки, двоє братів та сестра.

На момент публікації новини штаб ООС не повідомляв про цю втрату, а у звітах за 29 грудня про бойові втрати в зоні ООС також не йшлося.

У Міноборони нещодавно у відповідь на інформаційний запит «BBC Україна» повідомляли, що з початку 2020 року бойові втрати серед українських військових в результаті війни на Донбасі склали 49 осіб, з них чотири — за час запровадженого наприкінці липня перемир’я.

Водночас небойові втрати складали 70 осіб, з них 15 — за час дії оголошеного на Донбасі режиму «тиші».

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових.