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На Донбасі помер ще один український військовий, фото: «Факты»

Бійця з Вінниччини втратили в зоні ООС 29 грудня

30 гру 2020, 16:52
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На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 29 грудня помер військовий з Вінниці Вадим Єфременюк, 1998 року народження.

Обставини його смерті наразі уточнюються. Про це повідомляє прес-служба Вінницької облдержадміністрації.

Військовий не був одружений, у нього залишились батьки, двоє братів та сестра.

На момент публікації новини штаб ООС не повідомляв про цю втрату, а у звітах за 29 грудня про бойові втрати в зоні ООС також не йшлося.

У Міноборони нещодавно у відповідь на інформаційний запит «BBC Україна» повідомляли, що з початку 2020 року бойові втрати серед українських військових в результаті війни на Донбасі склали 49 осіб, з них чотири — за час запровадженого наприкінці липня перемир’я.


Водночас небойові втрати складали 70 осіб, з них 15 — за час дії оголошеного на Донбасі режиму «тиші».

Нагадаємо, наприкінці жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових.


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