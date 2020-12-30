Военный из Винничины погиб в зоне ООС 29 декабря

На Донбассе умер еще один украинский военный, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n148470-voennyy-iz-vinnichiny-pogib-v-zone-oos-29-dekabrya.html

Ракурс

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 29 декабря умер военный из Винницы Вадим Ефременюк, 1998 года рождения.

Обстоятельства его смерти в настоящее время уточняются. Об этом сообщает пресс-служба Винницкой облгосадминистрации.

Военный не был женат, у него остались родители, два брата и сестра.

На момент публикации новости штаб ООС не сообщал об этой потере, а в отчетах за 29 декабря о боевых потерях в зоне ООС также не сообщалось.

В Минобороны недавно в ответ на информационный запрос «BBC Украина» сообщали, что с начала 2020 года боевые потери среди украинских военных в результате войны на Донбассе составили 49 человек, из них четыре — за время введенного в конце июля перемирия.

В то же время небоевые потери составляли 70 человек, из них 15 — за время действия объявленного в Донбассе режима «тишины».

Напомним, в конце октября на Донбассе погибли двое украинских военных.