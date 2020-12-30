Погода в Украине 31 декабря. Фото: 112.ua

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Погода в Украине в последний день 2020 года, 31 декабря, будет облачной, в северных и западных частях страны ожидаются кратковременные дожди, временами — с мокрым снегом.

В отдельных районах западных и восточных областей в четверг будет наблюдаться гололедица и сгустится туман, видимость составит 300−900 м, сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер южный, юго-восточный, 3−9 м/с, порывы до 12 м/с. В северных и центральных областях ночью прогнозируется 0−6° тепла, днем температура воздуха составит 7−10° выше нуля.

На западе температура воздуха ночью составит 1−4° с отметкой плюс, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах 5−8° тепла. В восточной части ночью ожидается до 1−3° мороза, днем температура воздуха поднимется до 1−3° тепла.

На юге страны ночью прогнозируется 1−6° с отметкой плюс, днем воздух прогреется до 8−13° выше нуля.

Погода в Киеве ожидается без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет находиться в пределах 4−6° тепла, днем ​​ожидается 6−8° выше нуля.

Погода во Львове будет теплой, в течение суток прогнозируют дождь. Температура ночью 3−5° тепла, днем ​​- 4−6° выше нуля.

Погода в Одессе будет без осадков. Ночью прогнозируют 6−8° тепла, днем ​​будет 10−12° с отметкой плюс.

Погода в Днепре будет облачной и без осадков. Термометры ночью покажут температуру в пределах 1° мороза до 1° тепла, днем ​​- 3−5° тепла.

Погода в Харькове также будет облачной, существенных осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха будет от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​- 2−4° тепла.

Погода в Карпатах по прогнозам будет сумрачной, днем ​​и ночью ожидается дождь. Температура ночью составит 4−6° тепла, днем ​​- 6−8° выше нуля.

Геомагнитная обстановка Украины 31 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения, которые усилятся вечером.

Напомним, в январе вероятность магнитных бурь будет оставаться на крайне слабом уровне и только 3, 5, 6, а также с 18 по 21 января шансы на их появление немного повысятся.