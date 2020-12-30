Погода в Україні 31 грудня. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n148469-tuman-ta-dosch-zi-snigom-pogoda-v-ukrayini-31-grudnya-karta.html

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Погода в Україні в останній день 2020 року, 31 грудня, буде хмарною, в північних і західних областях країни очікуються короткочасні дощі, часом — з мокрим снігом.

В окремих районах західних і східних областей у четвер спостерігатиметься ожеледиця та згуститься туман, видимість становитиме 300−900 м, повідомляє Гідрометцентр.

Вітер південний, південно-східний, 3−9 м/с, пориви до 12 м/с. У північних і центральних областях вночі прогнозується 0−6° тепла, вдень температура повітря складе 7−10° вище нуля.

На заході температура повітря вночі складе 1−4° з позначкою плюс, вдень стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах 5−8° тепла. У східній частині вночі очікується до 1−3° морозу, вдень температура повітря підніметься до 1−3° тепла.

На півдні країни вночі прогнозується 1−6° з позначкою плюс, вдень повітря прогріється до 8−13° вище нуля.

Погода в Києві очікується без істотних опадів. Температура повітря вночі перебуватиме в межах 4−6° тепла, вдень очікується 6−8° вище нуля.

Погода у Львові буде теплою, протягом доби прогнозують дощ. Температура вночі становитиме 3−5° тепла, вдень — 4−6° вище нуля.

Погода в Одесі буде без опадів. Вночі прогнозують 6−8° тепла, вдень буде 10−12° з позначкою плюс.

Погода в Дніпрі буде хмарною та без опадів. Термометри вночі показуватимуть температуру в межах 1° морозу до 1° тепла, вдень — 3−5° тепла.

Погода в Харкові також буде хмарною, істотних опадів не прогнозують. Вночі температура повітря буде від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 2−4° тепла.

Погода в Карпатах за прогнозами буде похмурою, вдень та вночі очікується дощ. Температура вночі становитиме 4−6° тепла, вдень — 6−8° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 31 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення, які посиляться ввечері.

Нагадаємо, що у січні ймовірність магнітних бур залишатиметься на вкрай слабкому рівні й лише 3, 5, 6, а також з 18 по 21 січня шанси на їхню появу трохи підвищуватимуться.