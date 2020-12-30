Ракетний комплекс «Нептун», фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n148468-raketni-kompleksy-neptun-minoborony-uklalo-kontrakt-pro-derjzamovlennya.html

Ракурс

Ракетні комплекси «Нептун» мають надійти до українського війська у 2021 році в межах Державного оборонного замовлення.

Відповідний контракт Міноборони України уклало з конструкторським бюро «Луч», яке входить до складу «Укроборонпрому». Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

Згідно з умовами контракту, армія отримає уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу.

На озброєння Збройних сил України комплекс «Нептун» було прийнято 23 серпня 2020 року. Крилаті ракети цього комплексу здійснюють політ на надмалих висотах на дальність приблизно 300 км.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Таран на початку грудня заявляв, що ракетні комплекси «Нептун» планують розмістити у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів.