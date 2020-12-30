Ракетный комплекс «Нептун», фото: Офис президента

https://racurs.ua/n148468-raketnye-kompleksy-neptun-minoborony-zakluchilo-kontrakt-o-goszakaze.html

Ракурс

Ракетные комплексы «Нептун» должны поступить в украинскую армию в 2021 году в рамках Государственного оборонного заказа.

Соответствующий контракт Минобороны Украины заключило с конструкторским бюро «Луч», которое входит в состав «Укроборонпрома». Об этом сообщает прес-служба «Укроборонпрома».

Согласно условиям контракта, армия получит унифицированные пусковые установки, транспортные и транспортно-заряжающие машины, а также подвижной командный пункт, где сосредоточивается вся информация, необходимая для работы комплекса.

На вооружение Вооруженных сил Украины комплекс «Нептун» был принят 23 августа 2020 года. Крылатые ракеты этого комплекса осуществляют полет на сверхмалых высотах на дальность около 300 км.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран в начале декабря заявлял, что ракетные комплексы «Нептун» планируют разместить в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.