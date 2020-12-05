Ракетный комплекс «Нептун», фото: Администрация Президента Украины

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Минобороны нашло деньги на приобретение новейшего украинского берегового ракетного комплекса «Нептун».

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил об этом в интервью изданию «Урядовый курьер».

Спланированным финансовым ресурсом на 2020-й средств на закупку берегового ракетного комплекса «Нептун», который принят на вооружение ВСУ 23 августа этого года, не было предусмотрено, — отметил Таран.

По словам министра, возглавляемое им ведомство решило перераспределить средства в рамках государственного оборонного заказа.

Таран заверил, что в ближайшее время относительно «Нептуна» будет сформирован официальный заказ, задачи по количеству и сроках поставки.

Решением о закупке комплекса в пределах финансовых возможностей мы демонстрируем свою безоговорочную заинтересованность иметь как можно скорее «Нептун» в боевом порядке войск, — отметил Таран.

По его словам, вооруженные ракетным комплексом «Нептун» дивизионы планируют разместить в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

Следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса «Нептун», — отметил министр.



Таран сообщил, что новые ракетные катера, которые проектируют для нужд Военно-морских сил Украины, уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав этого комплекса.

Напомним, в октябре Таран заявлял, что украинская армия закупит ракетный комплекс «Нептун» еще в 2020 году.