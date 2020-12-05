Ракетний комплекс «Нептун», фото: Адміністрація Президента України.

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Міноборони знайшло гроші для закупівлі новітнього українського берегового ракетного комплексу «Нептун».

Міністр оборони України Андрій Таран заявив про це в інтерв’ю виданню «Урядовий кур'єр».

Спланованим фінансовим ресурсом на 2020-й коштів на закупівлю берегового ракетного комплексу «Нептун», який прийнято на озброєння ЗСУ 23 серпня цього року, не було передбачено, — зазначив Таран.

За словами міністра, очолюване ним відомство вирішило перерозподілити кошти в межах державного оборонного замовлення.

Таран запевнив, що найближчим часом щодо «Нептуна» буде сформоване офіційне замовлення, завдання щодо кількості й термінів постачання.

Рішенням про закупівлю комплексу в межах фінансових можливостей ми демонструємо свою беззаперечну зацікавленість мати якомога швидше «Нептун» у бойовому порядку війська, — наголосив Таран.

За його словами, озброєні ракетним комплексом «Нептун» дивізіони планують розмістити у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного й Азовського морів.

Наступним етапом має стати створення корабельного варіанта комплексу «Нептун», — зазначив міністр.



Таран повідомив, що нові ракетні катери, які проектують для потреб Військово-морських сил України, вже мають бути адаптованими для використання протикорабельної ракети, що входить до складу цього комплексу.

Нагадаємо, в жовтні Таран заявляв, що українська армія закупить ракетний комплекс «Нептун» ще в 2020 році.