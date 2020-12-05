Роман Сущенко, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n147384-byvshiy-plennik-kremlya-stal-zamestitelem-glavy-cherkasskogo-oblsoveta.html

Ракурс

Роман Сущенко, бывший пленник Кремля, освобожденный в результате обмена пленными между Украиной и Россией в сентябре 2019 года, стал заместителем главы Черкасского облсовета. На эту должность был избран в результате тайного голосования депутатов, которое состоялось 4 декабря.

Сущенко, который теперь является главой Черкасской областной организации партии «Европейская солидарность», сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что за Сущенко проголосовали 38 из 62 участников голосования.

Сущенко, который был собственным корреспондентом агентства «Укринформ» во Франции, 30 сентября 2016 года российские силовики задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой, обвинив его в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима. Сущенко вину не признал, а 7 сентября 2019 года вернулся в Украину в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.

Заключение Сущенко продолжалось 1 тыс. 70 дней.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Напомним, вернувшись в Украину, Сущенко рассказал детали уголовного дела, по которому его судили в России.