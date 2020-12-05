Роман Сущенко, фото: «Укрінформ»

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Ракурс

Роман Сущенко, колишній бранець Кремля, звільнений в результаті обміну полоненими між Україною та Росією у вересні 2019 року, став заступником голови Черкаської облради. На цю посаду його обрали в результаті таємного голосування депутатів, яке відбулося 4 грудня.

Сущенко, який тепер є головою Черкаської обласної організації партії «Європейська солідарність», повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що за Сущенка проголосували 38 із 62 учасників голосування.

Сущенка, який був власним кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, 30 вересня 2016 року російські силовики затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою, звинувативши його у шпигунстві.

4 червня 2018 року Московський міський суд засудив його до 12 років ув’язнення у колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав, а 7 вересня 2019 року повернувся до України в результаті обміну полоненими між Києвом та Москвою.

Ув’язнення Сущенка тривало 1 тис. 70 днів.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Нагадаємо, повернувшись до України, Сущенко розповів деталі кримінальної справи, за якого його судили в Росії.