6 грудня відзначають День Збройних сил Україниhttps://racurs.ua/ua/n147383-6-grudnya-vidznachaut-den-zbroynyh-syl-ukrayiny.htmlРакурс
6 грудня в Україні щороку відзначають День Збройних сил. Це свято було запроваджене у 1993 році відповідною постановою Верховної Ради.
Дату 6 грудня обрано, оскільки саме цього дня Верховна Рада у 1991 році ухвалила закон «Про Збройні сили України».
Крім того, на 6 грудня припадає одна зі славетних сторінок української армії — початок Першого зимового походу Дієвої армії УНР у 1919 році по тилах армій російських більшовиків та білогвардійців. Перший зимовий похід тривав до травня 1920 року.
Крім того, 6 грудня відзначають день святого Миколая ті з християн, хто дотримується григоріанського і новоюліанського календарів.
Православна Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Митрофана Воронезького. В народі свято називали Митрофановим днем.
Народні прикмети:
- якщо цього дня хмари рідкісні — слід очікувати ясної, але холодної погоди;
- низькі хмари цього дня свідчать про наближення похолодання;
- якщо цього дня сонце ховається за хмару — слід очікувати буревію;
- ясний і круторогий Місяць цього дня віщує холоднечу;
- якщо довкола Місяця видно рожеві і тьмяні кільця — варто готуватися до тріскучих морозів;
- якщо верхівки листяних дерев порожевіли і піднялися вгору — зима не буде дуже суворою.