В Україні 6 грудня відзначають День ЗСУ, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/ua/n147383-6-grudnya-vidznachaut-den-zbroynyh-syl-ukrayiny.html

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6 грудня в Україні щороку відзначають День Збройних сил. Це свято було запроваджене у 1993 році відповідною постановою Верховної Ради.

Дату 6 грудня обрано, оскільки саме цього дня Верховна Рада у 1991 році ухвалила закон «Про Збройні сили України».

Крім того, на 6 грудня припадає одна зі славетних сторінок української армії — початок Першого зимового походу Дієвої армії УНР у 1919 році по тилах армій російських більшовиків та білогвардійців. Перший зимовий похід тривав до травня 1920 року.

Крім того, 6 грудня відзначають день святого Миколая ті з християн, хто дотримується григоріанського і новоюліанського календарів.

Православна Церква цього дня вшановує пам’ять святителя Митрофана Воронезького. В народі свято називали Митрофановим днем.

Народні прикмети: