Громадянин Чехії воював на Донбасі на боці російсько-терористичних військ, фото: Євген Перебийніс

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Ракурс

У Чехії до трьох років позбавлення волі засудили громадянина цієї країни Павела Кафку, котрий у 2015−2016 роках воював на Донбасі на боці російсько-терористичних військ.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В липні цього року крайовий суд в місті Ческе Будєйовіце засудив Кафку за «участь в організованому злочинному угрупованні» до трьох років умовного покарання з відстрочкою на п’ять років.

Після ухвалення цього рішення і прокурор, і підсудний подали апеляції. Апеляційна інстанція — празький Верховний суд — ухвалила змінити бойовику вирок з умовного на реальний.

Зазначається, що це остаточний вирок.

Тепер П. Кафка матиме три роки у в’язниці, щоб подумати, чи справді цей «рускій мір» був того вартий, — наголосив посол.

Перебийніс наголошує, що цей реальний вирок є важливим прецедентом, оскільки є ще кілька десятків громадян Чехії, які брали участь у війні на сході України на боці бойовиків. Більшість з них продовжують переховуватися на Донбасі.

Посол зазначив, що Кафка намагався переконати суд, що нібито поїхав на Донбас, щоб «допомагати цивільним, безхатченкам і працювати в лікарні».

Як, однак, змогло довести обвинувачення, насправді він брав участь в реальних бойових діях проти ЗС України у складі незаконних військових формувань, — наголосив посол.

Перебийніс також опублікував фото цього бойовика зі зброєю та його «військового квитка», виданого терористичною організацією «ДНР».

Нагадаємо, у Дніпрі нещодавно викрили бойовика так званої ЛНР, який планував «залягти на дно» у цьому місті.