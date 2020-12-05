Гражданин Чехии воевал на Донбассе на стороне российско-террористических войск, фото: Евгений Перебийнис

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Ракурс

В Чехии к трем годам лишения свободы приговорили гражданина этой страны Павла Кафку, который в 2015—2016 годах воевал на Донбассе на стороне российско-террористических войск.

Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В июле этого года краевой суд в городе Ческе Будеевице приговорил Кафку за «участие в организованной преступной группировке» к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет.

После принятия этого решения и прокурор, и подсудимый подали апелляции. Апелляционная инстанция — пражский Верховный суд — решила изменить боевику приговор с условного на реальный.

Отмечается, что это окончательный приговор.

Теперь П. Кафка будет иметь три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот «русский мир» того стоил, — подчеркнул посол.

Перебийнис отмечает, что этот реальный приговор является важным прецедентом, поскольку есть еще несколько десятков граждан Чехии, которые принимали участие в войне на востоке Украины на стороне боевиков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе.

Посол отметил, что Кафка пытался убедить суд, что якобы уехал на Донбасс, чтобы «помогать гражданским, бездомным и работать в больнице».

Как, однако, смогло доказать обвинение, на самом деле он участвовал в реальных боевых действиях против ВС Украины в составе незаконных военных формирований, — подчеркнул посол.

Перебийнис также опубликовал фото этого боевика с оружием и его «военного билета», выданного террористической организацией «ДНР».

Напомним, в Днепре недавно разоблачили боевика так называемой ЛНР, который планировал «залечь на дно» в этом городе.