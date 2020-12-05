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В Украине 6 декабря День ВСУ, фото: Міноборони України

6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украины

5 дек 2020, 19:58
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6 декабря в Украине ежегодно отмечается День Вооруженных сил. Этот праздник был введен в 1993 году соответствующим постановлением Верховной Рады.

Дата 6 декабря избрана, поскольку именно в этот день Верховная Рада в 1991 году приняла закон «О Вооруженных силах Украины».

Кроме того, на 6 декабря приходится одна из самых славных страниц украинской армии — начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР в 1919 году по тылам армии российских большевиков и белогвардейцев. Первый зимний поход продолжался до мая 1920 года.

Также 6 декабря отмечают День святого Николая те из христиан, кто придерживается григорианского и новоюлианского календарей.


Православная Церковь в этот день чтит память святителя Митрофана Воронежского. В народе праздник называли Митрофановым днем.

Народные приметы:

  • если в этот день облака редкие — следует ожидать ясной, но холодной погоды;
  • низкие облака в этот день свидетельствуют о приближении похолодания;
  • если в этот день солнце прячется за облака — следует ожидать урагана;
  • ясная и круторогая Луна в этот день свидетельствует о приближении холодов;
  • если вокруг Луны видны розовые и тусклые кольца — стоит готовиться к трескучим морозам;
  • если верхушки лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх — зима не будет очень суровой.

Источник: Ракурс


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