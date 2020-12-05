6 декабря отмечают День Вооруженных сил Украиныhttps://racurs.ua/n147383-6-dekabrya-otmechaut-den-voorujennyh-sil-ukrainy.htmlРакурс
6 декабря в Украине ежегодно отмечается День Вооруженных сил. Этот праздник был введен в 1993 году соответствующим постановлением Верховной Рады.
Дата 6 декабря избрана, поскольку именно в этот день Верховная Рада в 1991 году приняла закон «О Вооруженных силах Украины».
Кроме того, на 6 декабря приходится одна из самых славных страниц украинской армии — начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР в 1919 году по тылам армии российских большевиков и белогвардейцев. Первый зимний поход продолжался до мая 1920 года.
Также 6 декабря отмечают День святого Николая те из христиан, кто придерживается григорианского и новоюлианского календарей.
Православная Церковь в этот день чтит память святителя Митрофана Воронежского. В народе праздник называли Митрофановым днем.
Народные приметы:
- если в этот день облака редкие — следует ожидать ясной, но холодной погоды;
- низкие облака в этот день свидетельствуют о приближении похолодания;
- если в этот день солнце прячется за облака — следует ожидать урагана;
- ясная и круторогая Луна в этот день свидетельствует о приближении холодов;
- если вокруг Луны видны розовые и тусклые кольца — стоит готовиться к трескучим морозам;
- если верхушки лиственных деревьев порозовели и поднялись вверх — зима не будет очень суровой.