В Украине 6 декабря День ВСУ, фото: Міноборони України

https://racurs.ua/n147383-6-dekabrya-otmechaut-den-voorujennyh-sil-ukrainy.html

Ракурс

6 декабря в Украине ежегодно отмечается День Вооруженных сил. Этот праздник был введен в 1993 году соответствующим постановлением Верховной Рады.

Дата 6 декабря избрана, поскольку именно в этот день Верховная Рада в 1991 году приняла закон «О Вооруженных силах Украины».

Кроме того, на 6 декабря приходится одна из самых славных страниц украинской армии — начало Первого зимнего похода Действующей армии УНР в 1919 году по тылам армии российских большевиков и белогвардейцев. Первый зимний поход продолжался до мая 1920 года.

Также 6 декабря отмечают День святого Николая те из христиан, кто придерживается григорианского и новоюлианского календарей.

Православная Церковь в этот день чтит память святителя Митрофана Воронежского. В народе праздник называли Митрофановым днем.

Народные приметы: